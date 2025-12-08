嘉澤營收／11月29.31億元 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）8日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.14%，年增4.34%，今年前11個月營收303.1億元，年增10.67%，法人預估，在高速傳輸需求帶動下，明年業績可望兩位數成長。

嘉澤今年第3季產品營收比重，伺服器40.3%（包括CPU插槽、DDR與PCIE）、筆電11.03%（包括SODDR、M.2、I/O、PD Cable）、桌機24.64%（包括所有連接器）、策略客戶9.83%、汽車8.09%、工業醫療2.44%、嘉基3.63%（包括高階擴充基座連接線、AOC與AEC）。

針對今年第4季展望？嘉澤之前說，伺服器與筆電產品出貨持平第3季，桌機產品出貨較第3季小幅下滑，毛利率持平第3季，但因為伺服器產品組合較佳，使得第4季業績將微幅季增。

展望2026年，法人表示，預期將增長10%，而且明年下半年業績貢獻度才會比較明顯，明年毛利率目標51%，略低於今年，主要是快接頭（QD）與連接線等產品毛利較低，使得毛利率小幅下滑。

推動嘉澤2026年業績增長，主要還是來自AI伺服器對高速傳輸的需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如今年是PCIe 5，明年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，明年下半年進入DDR6。另外，策略客戶明年業績可望有中到高個位數增長。

針對高速連接器與連接線的展望？嘉澤之前說，包括SOCAMM、QD與其他，預期要到明年第2季量產，今年QD相關產品（包括UQD與NVQD）小量出貨1萬顆，明年第2季才會開始有業績貢獻。

至於輝達（NVIDIA）相關產品占比，今年約2%，明年預估為5%到8%，包括GPU卡，以及PCIe 16x Slot等，主要是應用在企業端的AI伺服器。

嘉澤今年資本支出約30億元，明年資本支出在25到30億元，主要是越南廠持續擴產，明年規劃越南廠宿舍與設備的支出，越南目前產能占比約7%，預期明年可以到15%。

