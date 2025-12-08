技嘉營收／11月307億元創歷史次高 累計3,066億元提前創年度新猷

技嘉（2376）8日公布11月營收307.29億元，創同期新高與歷史次高，月增8.52%，年增38.16%；累計今年前十一個月營收為3,066.29億元，創同期新高，年增23.87%，並首度站上3,000億元關卡。

針對2026年AI伺服器展望，技嘉集團總經理李宜泰之前表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達（NVIDIA）伺服器出貨狀況，技嘉發言人劉文忠之前表示，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，預計第4季，GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

為因應AI需求，技嘉在12月上旬公告，旗下技鋼斥資4.05億元，向家登購買土城廠房，主要是為了給超大的電力測試，供人工智慧（AI）伺服器使用，是技嘉擴增伺服器產能的一環。

根據公告，這次交易的土地面積為151.88 坪。建物面積為854.6坪（內含15個坡道平面車位產權面積）。車位面積為150.59 坪。交易金額4.05億元。

另外，技嘉在11月下旬也公告，規劃斥資14億元，擬購置營業用不動產，以因應公司未來發展，其位置是在新店寶橋路36、38號。其中，土地面積為469.087坪，建物面積為3,578.13坪（不含車位產權面積），車位面積為429.22坪。

至於海外產能方面，技鋼在12月初也宣布與印度電子製造服務業者Syrma SGS Technology Limited達成策略合作，將於印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）推動技嘉伺服器產品的在地製造；呼應印度政府「Make in India」政策，進一步強化技鋼於南亞市場的供應鏈布局。

為提升技鋼在全球先進製造及彈性調度供應鏈的能力，Syrma SGS將於其清奈（Chennai）廠房進行技嘉伺服器主機板組裝生產，支援印度本地市場需求。首批生產將包括技嘉MS73-HB0與MZ33-AR1等高效能企業級主板，提供資料中心與企業級運算所需的關鍵硬體；後續則進一步擴展至整機（box-build）製造並具備向海外市場外銷的能力，協助技鋼建立彈性與速度的全球交付體系。

Syrma SGS在IT硬體製造領域具備深厚經驗，涵蓋伺服器、筆電、桌機主機板製造及系統整合，並以品質管理與產能規模獲全球品牌信任。其清奈基地鄰近技鋼營運據點，使雙方能在生產效率、交期與未來擴展上形成高度協同。