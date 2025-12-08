快訊

凡甲營收／11月3.61億元 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠凡甲（3526）8日公布11月營收3.61億元，創同期新高，月增3.39%，年增20.05%，今年前11個月營收為35.28億元，年增22.76%。

凡甲第3季產品營收占比，車用占30到35%、伺服器占50到55%，第3季車用營收占比少一點，伺服器提升，主要是因為中國大陸電動車內卷所導致，隨著中國大陸政府開始反內卷之後，最快狀況已經過去，同時，規劃擴充蘇州廠產能，以因應新能源車新平台訂單。

針對第4季與明年展望，凡甲總經理張一偉之前表示，「有信心會不錯，值得期待，審慎樂觀，找不到悲觀理由」。

凡甲在伺服器的客戶包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等四大CSP，以及中國大陸的阿里巴巴、騰訊與百度等三大CSP，至於新能源車客戶包括比亞迪等大陸自主品牌，以及奧迪、福斯與BWM等。

針對AI伺服器，他說，過去開發產品腳步慢，今年陸續努力，並陸續展現成果，明年成績會更好，主要是出貨高功率與高速連結器，以及高速連接線（PCIe 6），今年AI連接器產品都趕上來，全心投入AI伺服器，並跟上客戶腳步，都在試產，隨著客戶量產後，順利交付客戶，一起發展。

針對是否做到輝達（NVIDIA）GB系列連接器，他說，已經做到了，正在試產中，由於AI伺服器功耗愈來愈高，連接器要求嚴謹，要用到大功率連接器，導致高功率連接器需求乘載瓦數，將隨機種增加，能量增加之後，解功耗將會增加，非常看好未來發展。

針對800V資料中心架構？他說，800V主要是針對外部高壓電進入資料中心，先到800V那部分，這可以降低96%能源損耗率，這是趨勢，密切注意發展，進入資料中心後半段，才會進入高功率連接器，目前規格尚未定案，積極追蹤，定案後會參與，目前還不到連接器定案時刻。

資本支出方面，他說，越南廠未來將加大生產力度，主要是因為去中國化，客戶要求，產品已經陸續交貨中，生產品號會愈來愈多，逐步擴大。而新能源車反內卷之後，業績也逐步起來，產能不夠用，規劃蘇州二廠明年初或今年底動工，增加二廠產能，因此，蘇州廠也會有一部分資本支出。

連接器 伺服器

