快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

富強鑫營收／11月4.59億元年增7.1% 累計45.32億元超越去年全年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）8日公布11月營收4.59億元，年增7.1%；前十一月營收45.32億元，年增11.2%，提前超越去年全年度營收，將續創新高。該公司目前在手訂單並已看到明年第3季，市場預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。

富強鑫表示，在年底旺季效應、主力市場加速備貨，加上高階設備出貨占比持續提升的帶動下，11月營運動能明顯轉強，展現第4季穩健的成長節奏。依該公司公布數據，11月營收為4.59億元，月增3.8%、年增7.1%；累計前十一月營收達45.32億元，較去年同期40.78億元成長11.2%，提前超越去年全年度營收45.29億元。

富強鑫並指出，今年營收成長主要係受惠汽車輕量化零件、半導體／ICT設備周邊，到全球運動精品與新興材料應用，三大市場同步放量，使公司旗下的高階多色成型解決方案、複材成型系統及超臨界物理發泡設備齊步增溫，形成「多引擎驅動」的營運結構。同時也帶動第4季整體訂單結構明顯朝高值化提升，高階多色射出成型設備的占比自今年初的58%已攀升至60%，目前在手訂單能見度已延伸至2026年第3季，展現跨產業的技術滲透力與穩健的市場成長力。

展望未來，富強鑫強調，將持續深化三大成長主軸，強化高階射出成型設備在汽車、ICT/半導體與運動精品的市占、以超臨界物理發泡技術擴大在不同材料與新應用的滲透幅度，以及在低碳製程改革與材料循環需求升高的全球趨勢下，提供客戶更高效、更具永續競爭力的製程整合方案。

營收 市場

延伸閱讀

鈊象11月自結稅前EPS達4.33元 創歷史新高

緯軟營收／半導體貢獻加速擴大 11月創新高、月增7.23%

強攻AI水冷散熱商機 奇鋐、雙鴻、富世達11月營收皆創高

南寶營收／11月19.37億元 累計211億元年增1%、創同期新高

相關新聞

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

玖鼎智慧電表海外拓市

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市...

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，在未來二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。