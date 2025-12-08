國巨11月營收創新高 AI及併購芝浦效應帶動

被動元件大廠國巨今天傍晚公布11月自結合併營收新台幣122.65億元，月增8%，年增22.4%，創歷史單月新高。國巨指出，主要是收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）購併效益，以及高階產品與人工智慧（AI）相關應用需求持續強勁。

國巨累計今年前11月自結合併營收1205.79億元，較2024年同期增加7.5%。

展望未來，國巨重申，儘管地緣政治重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，持續審慎應對未來經濟情況，密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨先前表示，AI相關營收比重約10%至12%，今年產能增加幅度約10%至20%，因應AI應用強勁需求，第4季營收較第3季持平，毛利率和營業利益率可小幅季增，預期2026年營運可持續成長。