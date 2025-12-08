上銀營收／11月21.82億元 月增3.9%、年增2%
傳動與控制科技大廠上銀（2049）8日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1.3%。法人認為，在半導體相關景氣熱度不減下墜，上銀明年相關設備訂單持續成長可期。
法人指出，上銀受益半導體、大型基礎建設、新能源、自動化等產業訂單穩定增長，11月營收呈現月、年小幅雙增態勢，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均訂單能見度維持2至2.5個月。
展望該公司明年營運，整體半導體設備需求在2026年有望重返成長軌道，而先進封裝與海外新廠投資推動晶圓機器人與晶圓移載系統持續擴大出貨，成為最確定的動能。
其次，法人並看好上銀攜手大銀微系統（4576）與美國新創公司Dexterity合作開發AI物流機器人，明年初有機會獲小批量訂單及生產，貢獻營收，加上半導體產業用的晶圓機器人新專案對營收增長也將有所提升。
另外，上銀正布局人形機器人關鍵元件，包括2026年推出的行星式滾柱螺桿，已與多家台廠進行測試送樣，提前卡位未來人工智慧機器人鏈的技術門檻。
