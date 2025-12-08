強攻AI水冷散熱商機 奇鋐、雙鴻、富世達11月營收皆創高

奇鋐（3017）、雙鴻（3324）以及富世達（6805）8日陸續公告11月營收，三家業者同步受惠AI伺服器水冷散熱需求激增，帶動出貨量激增，推升單月營收均創歷史新高，業績表現亮眼。

奇鋐11月營收173.82億元，月增5.7%、年增141.7%，單月營收連續10個月創歷史新高，累計前十一月營收1,256.98億元，創同期新高，營運動能強勁。

據悉，隨著美系CSP大客戶持續擴大AI資本支出，奇鋐訂單能見度也越來越高，目前估計已看到2028年，現階段不僅訂單應接不暇，甚至可說是「產能追不上訂單」，預料明年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝今年。

雙鴻11月營收24.44億元，月增4.9%、年增78.3%，單月營收創歷史新高，累計前十一月營收204.58億元，年增41.9%，創同期新高。雙鴻指出，上月成長動能來自水冷板、分歧管與快接頭出貨暢旺。

雙鴻指出，目前公司正全力聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，旗下泰國廠的產能已陸續開出，整體訂單能見度約兩個季度，明年泰國新廠將在上半年步入量產階段，屆時水冷散熱相關零組件的產能有望進一步擴大。

富世達11月營收14.83億元，月增13.7%、年增47.3%，單月營收連續5個月創高；累計前十一月營收112.26億元，年增53%，創歷史新高。富世達主要出貨水冷快接頭，已同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單應接不暇，且供貨吃緊，估出貨動能將會一季比一季強。

展望未來，富世達董事長黃祖模曾表示，公司今年營收、獲利均有望再創高峰的主因，一方面是在高階折疊機轉軸的市占率持續擴張，另一方面是毛利率更高的伺服器零組件今年出貨量將數倍成長，且訂單也會越來越多，因此對全年營運充滿信心。