融程電營收／11月月增20.8% 創同期歷史新高

工業電腦廠融程電（3416）8日公布2025年11月營收達3.62億元，月增20.8%，年增38.4%，創同期歷史新高。累計2025年1至11月營收為32.96億元，年增17.9%，創同期新高紀錄。融程電表示，以AI+ROBOTICS為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長，國防業務有望實現倍增，預期明年營運雙位數成長。

融程電11月營收動能主要來自多個國內外國防專案進行密集出貨，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，鞏固公司在國防市場的領先地位，邊緣AI 推動國防軍工、製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，強化營運韌性與全球在地化市場，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。