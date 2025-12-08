欣興營收／11月創近36個月新高
載板龍頭欣興（3037）今日公布11月營收115.41億元，創近36個月新高，月增1.9%，年增20.4%。
欣興今日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，終場收220.5元，上漲5.5元。先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代方案等，隨材料缺貨改善可望加速高階產品出貨衝刺營運。此外欣興正辦理現增，每股發行價格新台幣116元整，用於償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。
先前高階載板ABF以及BT載板受制不同層面缺料干擾出貨議題持續受關注，業界看好，欣興為載板龍頭已有對應替代方案進行，有助於2026年高階產品出貨加速放量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言