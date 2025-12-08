快訊

欣興營收／11月創近36個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影
載板龍頭欣興（3037）今日公布11月營收115.41億元，創近36個月新高，月增1.9%，年增20.4%。

欣興今日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，終場收220.5元，上漲5.5元。先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代方案等，隨材料缺貨改善可望加速高階產品出貨衝刺營運。此外欣興正辦理現增，每股發行價格新台幣116元整，用於償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。

先前高階載板ABF以及BT載板受制不同層面缺料干擾出貨議題持續受關注，業界看好，欣興為載板龍頭已有對應替代方案進行，有助於2026年高階產品出貨加速放量。

欣興 公司債

