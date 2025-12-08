宏碁營收／11月月增15.9% 子公司海柏特17日正式上櫃交易
PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布2025年11月單月合併營收為246.01億元，月增15.9%、年增8.1%；累積今年前十一月營收為2,471.02億元。年增2.9%。此外，宏碁集團持續建立多重事業引擎策略，海柏特（6884）將在12月17日正式上櫃交易。
宏碁11月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增5.8%、桌上型電腦營收年增36.4%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增22.0%及商用產品營收年增9.5%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占11月營收之30.4%、累積前十一月營收之32.2%。
在11月份，安圖斯科技（7875）正式登錄興櫃交易，宏碁遊戲（6908）申請創新板股票上市亦獲得臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過，待該所董事會核議。
此外，海柏特將在12月17日正式上櫃交易。
