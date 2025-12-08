晟銘電營收／11月10.36億元、年增22.6% 創今年以來新高

AI機櫃廠晟銘電（3013）8日公告11月營收10.36億元，月增27%、年增22.6%，單月營收創今年以來新高，主要成長動能來自AI相關產品出貨暢旺，推升營運走升。

晟銘電累計今年前十一月營收93.39億元，年增11.9%，距離全年營收突破百億元大關只差一步之遙。

晟銘電總經理羅志吉日前法說會曾表示，公司原先出貨瓶頸已於10月底前正式解除，11月起正全力出貨中，訂單能見度直達明年元月，預料第4季營運將是全年營運高峰，而明年泰國、台灣等新產能加入後，業績表現將更勝今年，後市展望樂觀。

據悉，晟銘電日前受制於冷卻機櫃（Sidecar）出貨瓶頸，致使今年以來營收增長幅度不如市場預期，如今隨著出貨瓶頸解除，出貨動能已開始轉強，並且有望延續至明年首季。

羅志吉指出，從目前在手訂單以及美系大客戶持續擴大資本支出的情況來看，明年AI市場依然相當樂觀，而公司為因應客戶需求，目前泰國廠已進入試產階段，明年首季將步入量產，台灣中壢廠也正在規劃擴產中，估計整體Sidecar產能有望翻倍成長。

羅志吉透露，公司近期已通過輝達（NVIDIA）的GB300 2U與4U驗證，目前正在驗證GB300 1U產品，估計明年第1季可完成驗證，屆時所有產品線將全力出貨，加上新產能加持，因此明年營運有信心比今年更好。