快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

勤凱營收／11月1.94億元 年增36.36%、連三月創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵11月營收1.94億元，月增2.85%、年增36.36%，連續第三個月創下單月新高，第4季營收不僅有望季增雙位數，還有望突破5億元、再創歷史單季新高。

勤凱副董事長莊淑媛表示，國際銀價在過去三個月上漲約逾三成，主要原料價格明顯波動後，銀膏系列產品已依國際銀價變動進行連動調整，陸續與客戶展開協商，下游也接受產品全新報價下，有助產業鏈健康發展。

勤凱連續第三個月寫下歷史單月新高後，累計前十一月營收17.1億元，年增24.38%，已逼近2021年全年總和，今年營運表現穩健。雖12月因客戶年終盤點，拉貨動能略微下滑，但第4季整體仍亮眼。勤凱第3季受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至22%，每股純益EPS為2.22元，創下單季歷史新高，累積前三季EPS為4.61元，則為歷史同期次高。

為擴大營運規模，公司已公告於高雄市大寮區取得不動產1.12億元，取得497坪土地，以便未來擴張之用。另外，積極搶進的新材料領域。

其中，新開發先進封裝CoWoS、無人機天線等散熱材料TIM1散熱膏（Thermal Interface Material 1，熱介面材料），在送樣予客戶驗證後，目前陸續獲得反饋。隨著相關產品推進至後續應用階段，預期為公司帶來新的營運動能，強化未來成長基礎。

歷史 營收

延伸閱讀

台股勁揚322點收最高28,303點 台積電上漲35元收1,495元

台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家

相關新聞

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

玖鼎智慧電表海外拓市

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市...

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，在未來二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。