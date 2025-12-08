勤凱營收／11月1.94億元 年增36.36%、連三月創新高

因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵11月營收1.94億元，月增2.85%、年增36.36%，連續第三個月創下單月新高，第4季營收不僅有望季增雙位數，還有望突破5億元、再創歷史單季新高。

勤凱副董事長莊淑媛表示，國際銀價在過去三個月上漲約逾三成，主要原料價格明顯波動後，銀膏系列產品已依國際銀價變動進行連動調整，陸續與客戶展開協商，下游也接受產品全新報價下，有助產業鏈健康發展。

勤凱連續第三個月寫下歷史單月新高後，累計前十一月營收17.1億元，年增24.38%，已逼近2021年全年總和，今年營運表現穩健。雖12月因客戶年終盤點，拉貨動能略微下滑，但第4季整體仍亮眼。勤凱第3季受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至22%，每股純益EPS為2.22元，創下單季歷史新高，累積前三季EPS為4.61元，則為歷史同期次高。

為擴大營運規模，公司已公告於高雄市大寮區取得不動產1.12億元，取得497坪土地，以便未來擴張之用。另外，積極搶進的新材料領域。

其中，新開發先進封裝CoWoS、無人機天線等散熱材料TIM1散熱膏（Thermal Interface Material 1，熱介面材料），在送樣予客戶驗證後，目前陸續獲得反饋。隨著相關產品推進至後續應用階段，預期為公司帶來新的營運動能，強化未來成長基礎。