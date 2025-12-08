廣達營收／11月1,929億元再創新高 季增趨勢將延續至明年首季

廣達（2382）8日公布11月營收1,929.5億元，月增11.4%，年增36.5%，再度創下歷史新高！前十一月累計營收則來到1.85兆元，較去年同期成長45.7%。

法人指出，第4季AI伺服器營收將有望維持季增雙位數的成長幅度，並且將延續至2026第1季，而通用型伺服器營收則將會放緩。

法人表示，第4季出貨將仍會以GB200為主，GB300要到2026年第1季才會實現超車，而這也將帶來大量營收貢獻，因此法人認為2026年第1季的季增幅度將會高於2025年第4季。全年來看，法人認為AI伺服器的營收占比將會超過八成，並且在既有客戶的新專案以及新客戶的雙重挹注下，維持年增三位數的成長幅度。而為了因應客戶的強勁需求，廣達將持續擴充產能，預計將會再度翻倍。

至於筆電的部分，相對不那麼樂觀，主要是景氣不佳導致消費性市場仍未見起色，再加上記憶體缺貨及漲價，對於筆電的銷售更是雪上加霜，因此法人預估明年筆電出貨量將持平，營收占比將降至20%以下。