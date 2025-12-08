快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聯強營收／記憶體與AI需求爆發！11月414億元 年增10.63%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

受惠於記憶體與AI伺服器需求爆發，帶動聯強（2347）今年11月營收衝上414.07億元，月增11.48%、年增10.63%，創41個月新高；累計聯強今年前十一個月營收為3,634.61億元，年減5.9%。

若以固定匯率計算，11月營收更年增22%，續創同期歷史新高。11月聯強半導體事業以及台灣、紐澳等區域都有不錯的表現，其中半導體事業與台灣更大幅增長超過五成。

受惠於記憶體與AI伺服器需求爆發，聯強11月營收年月雙增，皆達到雙位數成長。其中半導體業務和資訊消費業務，在記憶體、SSD與硬碟等產品單價大幅提高、以及市場積極拉貨帶動下，營收同步衝高。半導體業務大幅成長59%，連續兩個月改寫新高紀錄，營收達147億元；資訊消費業務也年增7%，營收來到128億元。

從區域角度，台灣在AI Server需求強勁、以及Apple iPhone 17熱銷的帶動下，11月營收較去年同期大幅成長53%，也是連續兩個月創高。紐澳黑色星期五購物旺季筆電熱賣，營收年增12%。印尼則受惠於消費信心回升，以及政府預算重新投入數位基建，營收連續三個月改寫新高紀錄。

累計前十一個月聯強營收，以固定匯率計算，較同期略減1%。商用加值、資訊消費與通訊等業務均較去年成長，半導體業務則小幅年減3%。

營收 半導體

延伸閱讀

華邦電、旺宏雙雙亮燈漲停 南亞科、群聯跟漲助攻

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

相關新聞

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

玖鼎智慧電表海外拓市

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市...

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，在未來二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。