聯強營收／記憶體與AI需求爆發！11月414億元 年增10.63%

受惠於記憶體與AI伺服器需求爆發，帶動聯強（2347）今年11月營收衝上414.07億元，月增11.48%、年增10.63%，創41個月新高；累計聯強今年前十一個月營收為3,634.61億元，年減5.9%。

若以固定匯率計算，11月營收更年增22%，續創同期歷史新高。11月聯強半導體事業以及台灣、紐澳等區域都有不錯的表現，其中半導體事業與台灣更大幅增長超過五成。

受惠於記憶體與AI伺服器需求爆發，聯強11月營收年月雙增，皆達到雙位數成長。其中半導體業務和資訊消費業務，在記憶體、SSD與硬碟等產品單價大幅提高、以及市場積極拉貨帶動下，營收同步衝高。半導體業務大幅成長59%，連續兩個月改寫新高紀錄，營收達147億元；資訊消費業務也年增7%，營收來到128億元。

從區域角度，台灣在AI Server需求強勁、以及Apple iPhone 17熱銷的帶動下，11月營收較去年同期大幅成長53%，也是連續兩個月創高。紐澳黑色星期五購物旺季筆電熱賣，營收年增12%。印尼則受惠於消費信心回升，以及政府預算重新投入數位基建，營收連續三個月改寫新高紀錄。

累計前十一個月聯強營收，以固定匯率計算，較同期略減1%。商用加值、資訊消費與通訊等業務均較去年成長，半導體業務則小幅年減3%。