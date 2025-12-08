緯創、緯穎11月營收同步創高 AI 伺服器拉貨動能十分強勁

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）8日公布11月營收2,806.2億元，月增51.6%，較去年同期則成長近兩倍；前十一個月累積營收則來到了1.93兆元，較去年同期翻倍成長，雙雙創下歷史新高。公司表示，主要受AI伺服器出貨大幅放量所帶動，11月出貨量創下歷史高峰，顯示市場需求十分強勁。

子公司緯穎（6669）表現同樣亮眼，11月營收達968.9億元，月增6.15%，年增158.6%，前十一月累計營收8,463.7億元，較去年同期成長166.3%，同樣創下歷史新高。

法人指出，11月營收大幅拉升，主要是出貨給戴爾的GB300開始大幅拉升，法人預估第4季整體出貨量相較於第3季將會有40%以上的成長幅度，第4季營收展望則預期季增5-10%，目前來看或許有望超出法人預期。

而子公司緯穎表現也是超出市場預期，11月營收不受客戶產品轉換期影響，再度創下歷史新高，法人表示，主要是GB200訂單開始放量，填補ASIC產品線的空缺，因此11月繳出亮眼成績。而明年隨著ASIC產品線進入下個世代，再加上GB200及AMD（超微）產品線的貢獻，法人預估明年仍會有三成以上的成長幅度，成長動能十分強勁。

