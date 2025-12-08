記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭青睞，在上游報價飆漲與供給缺口的「超級週期」預期下，族群全面噴出。其中，指標股華邦電（2344）挾11月亮眼營收，以及美系外資點名看好，股價強攻漲停價67.9元，成交量與成交值雙雙超越登上台股之冠，激勵旺宏（2337）隨之亮燈。

華邦電11月合併營收達86.29億元，月增4.9%、年增38.7%，創下41個月以來新高；累計前11月營收796.35億元，年增5.85%。

市場分析，隨著AI需求暴衝，國際大廠產能集中於HBM（高頻寬記憶體），排擠了傳統DRAM與Flash產能，導致供需嚴重失衡。華邦電因率先擴大資本支出至11億美元，並被客戶瘋狂追單，成為最直接受惠者。除DRAM現貨價強勢外，SLC NAND與NOR Flash亦呈現溫和漲勢。法人樂觀預估，華邦電獲利將迎來三級跳。

南亞科（2408）表現同樣驚豔，受惠DDR4報價飆漲，11月營收衝上101.69億元，月增28.59%，年增364.89%，創下單月歷史新高。

在雙龍頭領軍下，記憶體族群大復活。品安（8088）盤中漲幅逾8%，力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等全數聯袂揚升，整體多頭氣勢如虹。

支撐這波漲勢的核心在於「庫存見底」。根據研調機構TrendForce數據，DRAM供應商平均庫存已從2024年底的13~17週，急速降至10月的2~4週。

此外，美系外資最新報告指出，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，直言「現在還不是獲利了結的時候」。報告特別點出，DDR4 16Gb短缺最為嚴重，現貨價已飆至100美元，遠高於參考價45.5美元；此外，預期2026年NOR Flash供給缺口將擴大，價格在明年首季恐再漲逾兩成。外資重申對傳統記憶體產業的樂觀展望，並將華邦電列為首選標的。

籌碼面也顯示法人心態偏多。統計上週，三大法人同步作多華邦電，合計買超50,518張，其中外資大舉買超42,269張，投信與自營商分別買超7,159張與1,090張。在基本面好轉、報價看漲及籌碼優勢的三重助攻下，記憶體族群至2026年的營運爆發力備受期待。