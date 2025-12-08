快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群重獲多頭青睞。（路透）
記憶體族群重獲多頭青睞。（路透）

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭青睞，在上游報價飆漲與供給缺口的「超級週期」預期下，族群全面噴出。其中，指標股華邦電（2344）挾11月亮眼營收，以及美系外資點名看好，股價強攻漲停價67.9元，成交量與成交值雙雙超越登上台股之冠，激勵旺宏（2337）隨之亮燈。

華邦電11月合併營收達86.29億元，月增4.9%、年增38.7%，創下41個月以來新高；累計前11月營收796.35億元，年增5.85%。

市場分析，隨著AI需求暴衝，國際大廠產能集中於HBM（高頻寬記憶體），排擠了傳統DRAM與Flash產能，導致供需嚴重失衡。華邦電因率先擴大資本支出至11億美元，並被客戶瘋狂追單，成為最直接受惠者。除DRAM現貨價強勢外，SLC NAND與NOR Flash亦呈現溫和漲勢。法人樂觀預估，華邦電獲利將迎來三級跳。

南亞科（2408）表現同樣驚豔，受惠DDR4報價飆漲，11月營收衝上101.69億元，月增28.59%，年增364.89%，創下單月歷史新高。

在雙龍頭領軍下，記憶體族群大復活。品安（8088）盤中漲幅逾8%，力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等全數聯袂揚升，整體多頭氣勢如虹。

支撐這波漲勢的核心在於「庫存見底」。根據研調機構TrendForce數據，DRAM供應商平均庫存已從2024年底的13~17週，急速降至10月的2~4週。

此外，美系外資最新報告指出，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，直言「現在還不是獲利了結的時候」。報告特別點出，DDR4 16Gb短缺最為嚴重，現貨價已飆至100美元，遠高於參考價45.5美元；此外，預期2026年NOR Flash供給缺口將擴大，價格在明年首季恐再漲逾兩成。外資重申對傳統記憶體產業的樂觀展望，並將華邦電列為首選標的。

籌碼面也顯示法人心態偏多。統計上週，三大法人同步作多華邦電，合計買超50,518張，其中外資大舉買超42,269張，投信與自營商分別買超7,159張與1,090張。在基本面好轉、報價看漲及籌碼優勢的三重助攻下，記憶體族群至2026年的營運爆發力備受期待。

華邦電 記憶體

延伸閱讀

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

受惠 HBM 技術提升、報價喊漲 三星將重登 DRAM 龍頭

蔡明彥專欄／記憶體、電子零組件 需求熱

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

相關新聞

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

玖鼎智慧電表海外拓市

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市...

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，在未來二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。