瑞昱11月營收跌破90億元 創今年新低

中央社／ 新竹8日電

網通晶片廠瑞昱自結11月營收跌破新台幣90億元關卡，滑落至88.82億元，月減1.99%，較去年同期增加1.84%，為今年新低水準。

瑞昱先前預期，因客戶調整年底庫存水位影響，第4季營運展望審慎保守，將持續關注外部環境與各終端市場的變化。

瑞昱累計前11月營收1143.73億元，年增9.22%，已超越去年度總營收1133.94億元，今年營收可望續創歷史新高。

隨著WiFi 7滲透率提升，加上管理型交換器進一步普及，瑞昱明年營運可望延續成長態勢，只是消費電子可能僅溫和成長，恐影響瑞昱業績成長力道。

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

玖鼎智慧電表海外拓市

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市...

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，在未來二...

