瑞昱11月營收跌破90億元 創今年新低
網通晶片廠瑞昱自結11月營收跌破新台幣90億元關卡，滑落至88.82億元，月減1.99%，較去年同期增加1.84%，為今年新低水準。
瑞昱先前預期，因客戶調整年底庫存水位影響，第4季營運展望審慎保守，將持續關注外部環境與各終端市場的變化。
瑞昱累計前11月營收1143.73億元，年增9.22%，已超越去年度總營收1133.94億元，今年營收可望續創歷史新高。
隨著WiFi 7滲透率提升，加上管理型交換器進一步普及，瑞昱明年營運可望延續成長態勢，只是消費電子可能僅溫和成長，恐影響瑞昱業績成長力道。
