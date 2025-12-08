偉詮電11月營收亮眼 盤中大漲逾8%

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）先前公布11月業績，創單月新高，今日盤中股價漲逾8%。

偉詮電11月合併營收為3.34億元，月增22.9％，年增20.8％，相隔4年多時間再創新高，累計前11月合併營收為32.67億元，年增15.7％，前三季每股純益為1.45元。

偉詮電光是累計前11月業績就已可排上全年營收歷史次高表現，而終究能否邁向創新高之路，則取決於12月的營收動能。

偉詮電共有兩大主力產品線，包括USB PD晶片，主要供應筆電與遊戲機應用，還有散熱風扇馬達驅動IC產品線，近年積極拓展伺服器應用版圖。

