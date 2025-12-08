外資點名看好AI供應鏈 緯穎隱含營收貢獻上看3千億元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資追蹤 AI供應鏈，其中，預估緯穎（6669）2026年可維持七成市占率，隱含3千億元營收貢獻；金像電（2368）可維持六成以上市占率，隱含營收貢獻135至億元。

美系大行指出AWS Trainium3伺服器的PCB（UBB）將從明（2026）年第2季開始出貨；伺服器機櫃將於明年第3季開始大量出貨，供應鏈受惠者有：緯穎、金像電、貿聯（3665）、智邦（2345）、川湖（2059）、奇鋐（3017）及台達電（2308）等。

外資認為緯穎還是有可能維持七成以上市占率，隱含新台幣3,000億營收貢獻；金像電也有望維持六成以上的市占率，隱含135億至176億元營收貢獻，若加計 T2 ，明年來自AWS的營收至少成長5%。

亞系券商調升貿聯目標，最新預估2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為45.6/70.3/87.3元，給予明年30xPE評價同步升目標。第４季營收累計迄今達成預估約69%優於預期，券商觀察電力線材比數據線材更具動能，且有較佳毛利率表現。預期動能延續至明後年，故調升獲利預估模型。

美系重申智邦正向，營收累計迄今達成美系大行預估的67%，符合預期。AI 加速卡模組在產品轉換期間不會造成太大落差，且網通交換器事業適時補上。重申正向。

川湖月營收新高，營收累計迄今達成美系大行預估的七成，優於預期。券商有信心技術領先優勢持續維持，認為Rubin世代會持續與客戶協商中，不太可能談授權。維持正向觀察不變。

