同欣電、信紘科 四檔靚

半導體產業展望仍屬樂觀，相關產業的同欣電（ 6271）及信紘科（ 6667）後續營運展望佳，投資人可挑價外15%以內、且距離到期日超過100天的認購權證短線操作。

同欣電今年前三季營收年減約3%至4%，若以美元計價則略優，預估第4季與第3季相當。2026年成長動能來自GaN電源元件，應用場景為資料中心48V → 12V電源轉換，因高功率密度需求，從矽轉向GaN，客戶已通過100V與650V GaN認證，明年開始量產並貢獻營收。

AI封裝因GPU + HBM尺寸放大，BT Core面臨可靠度問題，產業評估轉向Glass Core，同欣電持續參與Glass Core開發，陶瓷基板已被部分客戶試用，若驗證成功，具放量機會。目前已量產的光纖相關RF產品仍集中於單一客戶，另有一名新客戶正處於產品開發階段，其技術複雜度顯著高於現有專案。

該客戶預計在明年3月的國際展會展示相關產品，並以2028年進入較大規模量產為目標，若順利導入，對產業結構具高度革命性意義。同欣電相關權證包括同欣電國泰56購01、同欣電凱基53購01。

信紘科2022年打入機電設備，從二次配開始往GC發展，目標成為循環經濟建廠解決方案廠商，2023年開始配合主要客戶於日本、美國、泰國等地設立子公司。美國除現有高科技客戶外，同時也包含資料中心（Data Center）建設；日本則鎖定泛半導體的廠商如實驗室，泰國鎖定電子及PCB廠商。高科技除特氣及特化外，同時還有各種二次配工程及製成廢液處理、機能水。信紘科相關權證有信紘科國泰53購01、信紘科元大54購01。