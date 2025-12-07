快訊

矽格 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

矽格（6257）預期2026年受惠於AI手機、AI伺服器、ASIC、矽光子、網通晶片、無人機、 機器人等應用需求向上 ，各產品導入AI應用，晶片功能更強大和複雜，增加晶片測試時間，有利測試廠。

美系CSP持續增加ASIC量，帶動後段測試需求吃緊，除美國外，還有日本及以色列ASIC等新客戶；原大客戶跨入AI晶片，公司配合增加資本支出，將帶動未來AI相關訂單成長且現金殖利率佳。

矽格對明年營運審慎樂觀，將布局矽光子晶片測試，並擴充先進測試和AI智慧工廠產能。

