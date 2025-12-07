快訊

聯鈞 挑價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

聯鈞（3450）預期第4季營運顯著回溫，明年在客戶擴大資本支出與拉貨動能轉強下，營運有望更勝今年；法人指出，受惠AI資料中心對高速傳輸需求急升，聯鈞在雷射二極體封測領域具技術優勢，且已成功切入美系大廠AOC供應鏈。

聯鈞正積極拓展400G到800G的AOC業務，並憑藉產能規模、技術整合及與美系客戶合作關係密切的優勢，搶食光通訊市場商機。

法人表示，聯鈞COS相關業務受惠多家美系光通訊相關客戶對雷射封裝需求強勁，將於2026年擴張產能並驅動該業務相關營收與毛利率成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

