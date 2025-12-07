營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期升溫、輝達傳出成功遊說阻擋限制AI晶片出口法案納入國防政策法案，有助於AI概念股回穩走升。市場樂觀氣氛推動下，台股資金特別鎖定營收亮麗且具產業題材的領頭羊，如南亞科（2408）、jpp-KY等十檔。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家指出，盤面震盪走高，市場資金更聚焦於具備實質業績支撐的個股。11月營收陸續公布，已揭曉有26檔個股單月營收創下新高；值得注意的是，法人在近十個交易日內，對其中十檔營收創新高個股展開積極掃貨。

航太零件與低軌衛星雙強的jpp-KY與昇達科，股價5日同步創下歷史新高與營收創新高的雙榜。jpp-KY為航太零件製造商，昇達科則專注於低軌衛星元件，顯示航太與低軌衛星產業趨勢明確，加上業績成長力道，使其成為法人追捧的焦點，近十日法人買超分別達3,137張與2,246張。

創意、中砂、南亞科在AI與先進製程需求的帶動下，IP設計服務大廠創意、半導體測試介面中砂，及記憶體大廠南亞科，11月營收均開出歷史新猷。其中，南亞科獲得法人青睞，買超達3.88萬張居於買超冠軍，中砂買超亦達9,056張，反映半導體供應鏈在需求回溫中扮演的核心角色。

此外，如IC設計服務的安國、聚焦新藥開發的藥華藥、專注半導體測試探針的中探針、營建指標股華固等，都因基本面表現強勁，獲法人積極買超。