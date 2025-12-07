快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

華友聯土地庫存墊高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

華友聯（1436）深耕市場並勤練基本功，隨著土地庫存與流動資產持續墊高，應對市場風險的能力提升，營運動能更上層樓，該公司蓄積推案量能，明年將伺機入市。

時序進到12月，華友聯今年再度於衛武營國家藝術中心舉辦年度家族活動，結合黃昏市集、環保禮品、聖誕點燈與音浪演唱會，邀請住戶共同迎接年度盛典，受到廣大住戶歡迎。

華友聯董事長陸炤廷表示，今年是華友聯成立17周年，公司策略持續深耕南台灣住宅開發，更積極導入國際合作與永續精神，近年與台灣三井不動產密切合作，有效提升競爭力。

法人指出，政府打房的政策下，房地產市場進到低潮期，但華友聯鎖定首購、換屋的自住市場，強調售後服務累積口碑，例如三年防水保固、每年歲末補漆等服務等，自住買盤並未因政策重擊而全面退場，多數完工個案銷售率都達水準以上，顯見品牌力對業績的強力支撐。

尤其華友聯財務體質穩健向上，總資產從2023年的150億元提升至人今年第2季的221億元，成長26%；而且其土地儲備明顯增加，營建用地大幅成長，積極布局後續推案。

上市建商主管說，華友聯現金充裕的特質更是一大亮點，當前的現金與流動資產達到43億元，比去年底的25億元明顯改善，讓公司能在市場回檔時具備抗風險能力，林林總總都顯示，市況低潮期華友聯公司治理到位，營運節奏掌控良好。

法人分析，華友聯的競爭力來自多年累積的品牌、土地、產品與客戶經營能力，目前房市景氣進到調整期，華友聯有望優先承接下一波市場回升的機會。

市場 董事長

延伸閱讀

新北油飯節「職人油飯大賞」冠軍揭曉

台中好市多第三店址出爐 中精機公布舊照證實產線已搬遷

法絨喜餅的冬季浪漫：小農風土 與法式甜點結合，聖誕月帶來K.UNO 珍珠的甜蜜驚喜

新聞幕後／民進黨不改「中華民國」國號 賴總統意在凸顯三件事

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。