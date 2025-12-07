倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%
宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中，倚天酷碁受惠美國黑五銷售旺季，11月營收攀上2.92億元，為歷年最旺的11月，月增15.6%、年增29.4%，宏碁遊戲、海柏特亦改寫單月次高。
倚天酷碁前11月營收為28.64億元，為同期最佳，年增25.7%，並超越去年全年業績26.1億元，2025全年營收篤定將再創新高。
宏碁遊戲方面，11月營收為5.92億元，創單月次高紀錄，月增4.77%，年增7.93%；前11月營收48.79億元，年增28.5%，為同期最佳。海柏特11月營收1.33億元，為單月次高，月增25.7%，年增27.31%；前11月營收10.85億元，年增0.3%。
