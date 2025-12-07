快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中，倚天酷碁受惠美國黑五銷售旺季，11月營收攀上2.92億元，為歷年最旺的11月，月增15.6%、年增29.4%，宏碁遊戲、海柏特亦改寫單月次高。

倚天酷碁前11月營收為28.64億元，為同期最佳，年增25.7%，並超越去年全年業績26.1億元，2025全年營收篤定將再創新高。

宏碁遊戲方面，11月營收為5.92億元，創單月次高紀錄，月增4.77%，年增7.93%；前11月營收48.79億元，年增28.5%，為同期最佳。海柏特11月營收1.33億元，為單月次高，月增25.7%，年增27.31%；前11月營收10.85億元，年增0.3%。

營收 宏碁

延伸閱讀

北美、中國市場帶動 研華11月營收年增9.54%

南亞科11月營收月、年雙增 法人估第4季 EPS 為2.2元

南電11月營收符合預期 法人估第4季 EPS 為1.3元

11月出口熱估連25紅 財部估年增35％至40％

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。