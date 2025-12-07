玖鼎智慧電表海外拓市
玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市場基本盤之餘，積極開拓高階衍生產品及海外智慧電表市場，為營運注入新成長活水。
曾文良指出，玖鼎已將發展重心延伸至海外市場，鎖定東亞特定國家的下世代智慧電表市場作為優先開拓區域。
曾文良說，台灣電表規格標準極高，有助於技術輸出。玖鼎規劃於2026年進行認證，目標爭取參與2027年的標案競標，同時也與國內通訊廠商合作，共同推廣系統化解決方案至其他國家。
為創造下一個成長動能，玖鼎表示，已將資源投入高附加價值領域，量產具備暫態電力品質量測、快速頻率響應及IEC 61850通訊功能的高階電力監控儀表，主要應用於高科技廠配電盤、新型配電自動化系統及儲能系統等高價值領域。
台灣市場方面，玖鼎董事長陳展鵠表示，受惠台電標案交貨時程排定，未來三年智慧電表年均交貨量將達45萬具，較前三年平均33萬具大增36.36%，確立營收成長能見度。
