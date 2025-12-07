快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

玖鼎智慧電表海外拓市

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

玖鼎電力（4588）總經理曾文良表示，公司發展策略已由「跳躍成長期」進入「持續擴大與轉型」階段，目標在鞏固台電智慧電表市場基本盤之餘，積極開拓高階衍生產品及海外智慧電表市場，為營運注入新成長活水。

曾文良指出，玖鼎已將發展重心延伸至海外市場，鎖定東亞特定國家的下世代智慧電表市場作為優先開拓區域。

曾文良說，台灣電表規格標準極高，有助於技術輸出。玖鼎規劃於2026年進行認證，目標爭取參與2027年的標案競標，同時也與國內通訊廠商合作，共同推廣系統化解決方案至其他國家。

為創造下一個成長動能，玖鼎表示，已將資源投入高附加價值領域，量產具備暫態電力品質量測、快速頻率響應及IEC 61850通訊功能的高階電力監控儀表，主要應用於高科技廠配電盤、新型配電自動化系統及儲能系統等高價值領域。

台灣市場方面，玖鼎董事長陳展鵠表示，受惠台電標案交貨時程排定，未來三年智慧電表年均交貨量將達45萬具，較前三年平均33萬具大增36.36%，確立營收成長能見度。

市場 台電

延伸閱讀

台電「火金姑計畫」19年傳承 小天使群英會點亮孩子夢想

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

電價審議會決議不提撥穩定準備 台電今年盈餘直接打虧

救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。