今國光營收攀九年高點

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年增72.7%，主要受惠客戶需求增加。今國光正持續擴產，搶攻遠紅外線鏡頭、AR光波導與光引擎等市場，對明年營運樂觀。

今國光前11月營收32.43億元，年增48.1%。展望後市，今國光先前於法說會指出，主力產品遠紅外鏡頭預期未來十年都會有不錯的成長性，加上AR光波導與光引擎等新應用，估計2026年營運將優於今年。據悉，今國光旗下子公司華國光學今年已投入3.5億元擴充相關設備，明年將再投入3億元，藉此擴大產能優勢。

今國光董事長陳慶棋曾對外表示，華國光學具備難以複製的鍍膜技術與完整的規格鏡頭組合產品，讓客戶可快速選用，同時擁有快速量產能力能取得客戶信任，相當具有市場競爭優勢。

車用鏡頭業務方面，目前今國光已是台灣出貨前二大業者，未來除持續耕耘既有客戶，並與美系電動車大廠重啟合作，同時也會和日本電裝共同開發LiDAR鏡頭，此新案也未納入明年營運評估，一旦確認訂單，並進一步量產，公司整體毛利率將同步改善。

此外，陳慶棋看好AR眼鏡是未來十年最夯應用，今國光在光波導鏡片及光引擎等關鍵零組件取得技術優勢，預計2026年與Google合作生產，最快2027年貢獻營收。

今國光 鏡頭 AR

