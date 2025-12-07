華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積層陶瓷電容（MLCC）、高壓MLCC、特殊電容與電阻等產品，相關產品平均單價（ASP）與利潤都優於一般消費性應用，帶旺公司毛利率與獲利。

華新科表示，AI與高階伺服器的電源架構正快速進化，對被動元件規格要求同步大幅提高，包括更高耐壓、更大電流、更低ESL／ESR以及更高可靠度，使得高階MLCC與特殊電阻需求明顯上升。

華新科透露，目前該公司在AI伺服器領域主要供應X6S MLCC、特殊電阻、中高壓 MLCC與安規電容，客戶涵蓋全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠，在交換器與通訊設備亦已有固定出貨。

其中，高壓MLCC是華新科近兩年布局的核心，由於AI伺服器電源轉向更高效率、高電流設計，所需被動元件耐壓大幅增加。

華新科目前主力產品為630V，未來朝1000V以上規格推進。法人看好，高壓MLCC單價高、毛利佳，伴隨出貨持續放量，將成為推動華新科毛利率向上主要動能。

華新科現階段AI相關營收占比已達約一成，法人看好明年有望進一步擴大，帶動該公司產品平均單價與毛利率同步走升，後續營收占比有機會翻倍。

產能方面，華新科現階段整體產能利用率約75%至80%，電容、電阻與電感均維持在相近水準，濾波器則約60%。

華新科同步推動全球產能分散，以因應地緣政治與客戶供應鏈調整。據悉，當前華新科約11%出貨已移出台灣與中國大陸，歐洲出貨更較過去成長近四倍，馬來西亞廠將成為公司未來最重要的擴產與成長基地，日本與美國的出貨亦明顯提升。