華新科打入 AI 大廠鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
華新科董事長焦佑衡。聯合報系資料照
被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積層陶瓷電容（MLCC）、高壓MLCC、特殊電容與電阻等產品，相關產品平均單價（ASP）與利潤都優於一般消費性應用，帶旺公司毛利率與獲利。

華新科表示，AI與高階伺服器的電源架構正快速進化，對被動元件規格要求同步大幅提高，包括更高耐壓、更大電流、更低ESL／ESR以及更高可靠度，使得高階MLCC與特殊電阻需求明顯上升。

華新科透露，目前該公司在AI伺服器領域主要供應X6S MLCC、特殊電阻、中高壓 MLCC與安規電容，客戶涵蓋全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠，在交換器與通訊設備亦已有固定出貨。

其中，高壓MLCC是華新科近兩年布局的核心，由於AI伺服器電源轉向更高效率、高電流設計，所需被動元件耐壓大幅增加。

華新科目前主力產品為630V，未來朝1000V以上規格推進。法人看好，高壓MLCC單價高、毛利佳，伴隨出貨持續放量，將成為推動華新科毛利率向上主要動能。

華新科現階段AI相關營收占比已達約一成，法人看好明年有望進一步擴大，帶動該公司產品平均單價與毛利率同步走升，後續營收占比有機會翻倍。

產能方面，華新科現階段整體產能利用率約75%至80%，電容、電阻與電感均維持在相近水準，濾波器則約60%。

華新科同步推動全球產能分散，以因應地緣政治與客戶供應鏈調整。據悉，當前華新科約11%出貨已移出台灣與中國大陸，歐洲出貨更較過去成長近四倍，馬來西亞廠將成為公司未來最重要的擴產與成長基地，日本與美國的出貨亦明顯提升。

華新科 AI 伺服器

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

