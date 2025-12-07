快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

黃金期 有望上攻

經濟日報／ 記者周克威整理

從利率與商品市場來看，雖然名目利率因數據波動而起落，但市場對降息循環將啟動的共識並未改變，實質利率中期下行的方向仍十分明確。在貨幣供給大量擴張、需求動能轉弱下，資金重新調整部位時，持有黃金的機會成本會持續下降，形成價格的核心支撐。

結構面上，官方與民間資金的配置轉變，使黃金多頭具備更深的資金穩定度。各國央行提高黃金在儲備中的占比，反映對美元與主權債風險的重新評估，這類長期部位不易大幅撤出，形成價格堅實的買盤。銅、白銀等金屬的強勢增強黃金的中期論述。銅價在供應預期與政策面推動下雖短線震盪，但背後反映實體需求仍具韌性；白銀受工業與投資需求推升而呈現供給緊縮。這類現象使市場更關注法定貨幣購買力的下行風險，也讓黃金的價值儲藏功能重新被定價。

綜合判斷，短期金價仍會受PCE、就業數據干擾而高檔震盪，偶有回測風險。只要全球維持低利率、高債務與政策不確定的格局，黃金的多頭框架仍然完好，後續有望上看前高4,400美元位置，投資人可透過布局黃金期貨掌握行情。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易

延伸閱讀

旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

無視金價大漲 大陸央行連續13個月增持黃金

國際銀價再觸及新高

最強交換禮物！他買1物「小到看不清楚」 全網嗨翻：收到會愛死

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。