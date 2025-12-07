快訊

台指期 偏多格局

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期多位聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上就業市場數據呈現疲弱，市場普遍認為政策轉向的機率持續升高。在此背景下，科技權值股仍是支撐盤勢的主要力量，輝達與Meta維持相對強勢，短線波動主要反映對政策與通膨的不確定性。

美國初領失業金人數降至多年低點，進一步強化市場對降息的信心，FedWatch工具顯示，市場押注年底前啟動降息的機率持續升高。

台股短線成交量縮減，外資由賣轉買，資金集中金控族群，盤面呈現高檔換手的良性格局。外資持續加碼台股，反映在降息預期升溫及新台幣偏向升值的環境下，國際資金仍有回流動能。短線來看，多方並未退場，市場靜待聯準會決策，台股高檔量縮意味追價力道暫歇，但籌碼結構仍穩健，偏多格局不變。

技術面觀察，指數維持在高檔區間震盪，類股輪動健康，金融與電子族群交替表現，顯示市場資金並未撤離，而是進行結構性調整。若聯準會釋出明確降息訊號，台股有望再度挑戰前高，甚至擴大漲勢。

整體而言，市場焦點集中在通膨數據與政策走向，中期趨勢仍偏向樂觀。台股在外資持續買超與資金回流的支撐下，並未改變多頭格局，因此看好後市行情的投資人，可透過台指期進場布局。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

市場 台股 降息

