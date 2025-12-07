快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

浩鼎再獲 FDA 孤兒藥認定

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

浩鼎（4174）公告，旗下自主開發的TROP2靶向抗體藥物複合體（ADC）OBI-902繼日前取得膽管癌孤兒藥資格認定後，再度獲得美國食品藥物管理局（FDA）孤兒藥資格認定，本次適應症為胃癌，包含胃食道交界處腺癌。

浩鼎表示，OBI-902在短期內再次獲得FDA認定，展現其臨床開發潛力持續受到肯定。

美國FDA的孤兒藥資格制度旨在鼓勵產業投入罕見與高度未滿足醫療需求疾病的藥物研發，在美國，罕見疾病被定義為患者人數少於20萬人的疾病。獲得孤兒藥資格認定後，該藥品可取得包含臨床試驗稅務優惠、藥證申請費用減免與市場專賣保護期等多項政策優惠支持，有助提升OBI-902未來的商業發展潛力與跨國策略合作機會。

OBI-902為浩鼎首款自主開發、採用醣位點專一性鍵結（site-specific conjugation）的新型ADC，也是國內少數由本土團隊從機制設計一路推進至臨床試驗的ADC新藥。目前正在美國與台灣同步進行一期／二期臨床試驗，評估其安全性、藥物動力學特性與初步療效。

浩鼎已於2025年8月在美國與台灣同步啟動OBI-902的一期／二期臨床試驗，鎖定晚期實體腫瘤患者，試驗目標包括驗證安全性、藥物動力學特性（PK）及初步療效。浩鼎執行長王慧君博士表示，OBI-902能在短期內再次取得 FDA的孤兒藥資格認定，代表其臨床潛力與GlycOBI醣鍵結技術的價值持續受到肯定。

膽管癌及胃癌皆屬醫療需求尚未被滿足（unmet medical needs）的癌種，此次認定有助提升OBI-902未來國際合作與商業布局的機會。

美國 浩鼎

延伸閱讀

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

歌手石琇惠胃癌開刀成植物人285天亡...女兒控名醫害命 嘉基否認疏失

趙薇遭傳罹患胃癌 IG更新照片反擊死訊！真實近況曝光

台大百年百大貢獻事蹟 全民健保制度、胃癌防治入選

相關新聞

AI 規格升級效應 PCB 供應鏈 大和唱旺

大和資本發布「台灣印刷電路板（PCB）」產業報告指出，在強勁的人工智慧（AI）伺服器需求與快速的規格升級帶動下，未來二年...

記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gem...

營收創高股 法人追捧

台股近期在國際利多消息與國內權值股表現帶動下，維持盤堅走揚格局，大盤重新逼近28,000點歷史高檔區間。隨聯準會降息預期...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。