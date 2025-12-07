櫃買赴星招商 反應熱

櫃買中心（Taipei Exchange）12月3日至5日與富邦證券，偕同八家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwan Corporate Day」。本次活動進行43場次的會議，約百人次機構法人代表與會，顯示外資機構高度關注櫃買市場的上櫃公司。

櫃買中心表示，本次參加新加坡法說會的八家上櫃公司包括聯亞（3081）、雙鴻、上詮、力旺、新應材、譜瑞-KY、宜鼎及胡連，都是目前在半導體製程相關供應鏈、散熱模組、通信網路業及電子零組件業等產業領域中的優質公司，因此吸引了當地主權基金、大型資產管理公司與保險公司及專業投資機構積極參與。

以市值來看，八家上櫃公司全數超過100億元，其中以力旺市值1,490億元最高，其次是雙鴻835億元、新應材736億元，聯亞、譜瑞-KY市值也都超過500億元。以外資持股比率來看，目前持股比率最高的也是力旺，達52.7%，其次是譜瑞-KY有39.9%、宜鼎有30.8%。

此外，櫃買中心在法說會當天特別安排時段向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，包括股債雙核心業務的亮麗表現、建構多層次股票市場以扶植企業發展、上櫃股票市場擁有優異的周轉率及本益比等。同時，也分享櫃買中心近年來引進國際創新產品及協助上櫃公司落實永續發展的具體成果，藉以增進外資機構法人對櫃買市場的認識。

櫃買中心近年來積極協助上櫃公司提升企業價值，並持續辦理國內外法說會，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，可望帶動更多國際資金注入櫃買市場，實現我國成為亞洲資產管理中心的目標。