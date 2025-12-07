宏碁子公司「老虎隊」11月營收出爐 這五隻老虎表現最強

PC品牌大廠宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」今年11月營收陸續公布，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲（6908）、海柏特（6884）、建碁（3046）、安碁資訊（6690）皆寫下月增、年增雙成長，其中，倚天酷碁受惠美國黑五銷售旺季需求，帶動11月營收來到2.92億元，月增15.6%、年增29.4%，創歷年同期新高，宏碁遊戲、海柏特亦奪單月歷史次高紀錄，安碁資訊則創單月歷史新高紀錄。

累計倚天酷碁今年前11個月營收為28.64億元，年增25.7%，為同期新高，前11個月營收已超越去年全年業績26.1億元，今年全年營收將再創新高紀錄。

展望後市，倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前指出，2026年倚天酷碁ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，而生活周邊產品則是倚天酷碁新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計2026年將有較強勁成長，是公司最大成長動能。

在宏碁遊戲方面，11月營收為5.92億元，月增4.77%、年增7.93%，創單月歷史次高紀錄；累計宏碁遊戲今年前11個月營收為48.79億元，年增28.5%，為同期新高紀錄。

宏碁遊戲總經理徐挺洋先前指出，遊戲產業大環境應該還是相當樂觀，特別是亞洲地區，預期2026年遊戲市場還會許多大作推出，對整個產業助益甚大，有望帶動宏碁遊戲2026年業務維持成長。

海柏特今年11月營收1.33億元，月增25.7%、年增27.31%，創單月歷史次高紀錄；累計海柏特今年前11個月營收為10.85億元，年增0.3%，今年累計業績重新轉正。

展望後市，海柏特預計在今年第4季營運轉強下，目標2025年全年營收持續成長，海柏特董事長侯知遠樂觀看待2026年營運，隨著公司評估跨入新市場，以及持續擴增服務產品下，目標明年營收將有雙位數成長。

在建碁部分，11月營收為6.03億元，月增6.68%、年增100.4%；累計建碁今年前11個月營收為67.27億元，年增3.82%，今年累計業績重新轉正。

隨著宏碁集團近年持續擴張工業電腦（IPC）版圖，先後併購國內IPC廠振樺電（8114）及投資日本自動辨識及資料擷取（AIDC）解決方案供應商Opticon，有望為建碁工業電腦業務增添新動能。

此外，安碁資訊受惠公部門專案挹注，激勵今年11月營收衝上2.32億元，月增19.82%、年增11.75%，創單月新高紀錄；累計安碁資訊今年前11個月營收21.67億元，年增13.12%，已超越2024年全年營收，2025全年業績將再創新高紀錄。

展望後市，安碁資訊總經理吳乙南先前指出，在資安檢測需求持續，以及OT/IT混合雲架構預期將成為新動能下，目標2026年營收持續雙位數增長。

至於展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811）、宏碁智醫（6857）、宏碁創達（7706）雖較去年同期成長，但相較上月則呈現衰退，智聯服務（6751）則交出月減、年減雙衰退成績。