北美、中國市場帶動 研華11月營收年增9.54%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、中國大陸、台灣及韓國市場表現突出，帶動11月營收來到59.20億元，年增9.54%，但月減1.6%。展望後市，研華目前對2026年至中旬展望樂觀看待，預計營收將有雙位數增長，且該預測是基於有機成長，若有併購案發生，業績將有機會再向上。

累計研華今年前11個月合併營收達648.97億元，年增19.27%。

研華今年11月營收以區域別角度，北美、大陸、台灣及韓國市場表現突出，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為25%、28%、17%及15%；然歐洲、日本及新興市場則為個位數年減。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 持續強勁，年增26%；物聯網自動化事業群 (IAutomation)表現持平；智能服務事業群 (iService)則較去年同期表現下滑；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增10%，其中嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 及應用電腦事業群 (ACG) 分別成長11%及8%。

累計研華今年前十一月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場成長動能強勁，分別年增23%、18%、14%、25%及28%；日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則較去年同期小幅衰退。

研華指出，各事業群整體表現良好，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別成長33%、13%及44%。嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增11%和9%。

針對今年第4季展望，研華預估營收為5.5~5.7億美元，換算新台幣約167.2~173.28億元，低於上季，但優於去年同期。毛利率38%~40%，營益率15%~17%。

展望2026年，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，從三大市場來看，大陸區有幾個項目帶動，預期明年該市場將有雙位數增長，美國雙位數成長可期，對於歐洲市場也樂觀看待。

新興市場 研華

