南亞科11月營收月、年雙增 法人估第4季 EPS 為2.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南亞科（2408）受惠DDR4價格上揚，11月營收101.6億元，月增28.5%、年增364.8%，優於市場預期，累計前11月營收年增70.9%。分析師指出，先前南亞科已公告10月每股獲利（EPS）0.66元，單月獲利就超越第3季的0.5元，初步合計第4季上看2.2元。

法人機構表示，2026年記憶體產能預訂狀況呈現空前緊張態勢。業界透露2026年全年產能幾乎已被預訂完畢，促使雲端服務供應商提前討論2027年供貨產能；美系與中國大型雲端服務供應商正進行捆綁談判，將2026年採購量、價格與後續採購目標一併協商。記憶體供應商議價能力大幅提升，預期2026年價格持續調漲，下半年價格也不易大幅下滑。

分析師指出，據業界消息，明年第1季可能敲定2027年供貨長約，長期供貨合約談判成為市場焦點。雲端服務供應商正尋求一年或更長期的供貨合約，目前約30%雲端服務供應商在今年下半年因決策速度較快而搶得長約資格，90%廠商無法簽訂長約，多數僅能每月或每季談判一次，甚至無法確定一個月後的供貨狀況，部分雲端服務供應商可能提出預先付款或資助設備採購等優渥條件，以鎖定2027至2028年產能。

展望後市，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠將是受惠最大，晶圓廠可調配產能至毛利率較好的產品，生產成本和擴充產能折舊控制得宜下，毛利率將會隨報價上揚。因應記憶體市場供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期2026年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準，有助獲利進一步提升。

