台積、川湖配息受期待

上市櫃公司今年前三季每股稅後純益（EPS）已經賺贏去年一整年的公司達295家，其中，高業績成長性、高EPS的台積電（2330）、信驊（5274）、川湖（2059）等公司，全年的現金股利水準，備受市場期待。

台新投顧副總黃文清、永豐投顧副總黃柏棠指出，上市櫃公司第2季營運受美國對等關稅、新台幣大幅走升等不利因素影響，使得當時財報出現近年的季、年雙減成績，但隨美國與各國進行關稅協商，新台幣匯率在第3季止貶回穩，加上輝達、OpenAI、AMD等科技巨擘加強AI投資等有利因素，帶動相關供應鏈快速加溫，例如台積電自7月起的每月營運陸續創下歷史同期或單月新高，也激勵相關供應鏈第3季獲利表現。

今年前三季EPS已有295家公司超越去年全年水準、且為正數，其中緯穎達200.85元、信驊的72.23元、川湖66.35元、鴻勁53.54元、祥碩52.62元、台積電46.75元、華碩44.63元；另外，超過20元的還有漢唐、貿聯-KY、奇鋐、智邦、台光電、AES-KY等公司，而超過10元的公司有38家。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，這些公司多集中AI鏈，內外資法人圈多持續看好第4季與全年獲利表現，今年EPS有望優於去年。