聽新聞
0:00 / 0:00
大摩按讚華邦電 列記憶體首選
摩根士丹利（大摩）證券釋出最新「大中華半導體產業」報告，指出DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體報價在2026年將更強勁，現在還不是獲利了結時候。重申對傳統記憶體產業樂觀展望，首選標的為華邦電（2344），同樣看好旺宏、愛普*、力積電等。
大摩指出，第2季末便觀察到舊世代記憶體供給短缺將驅動一波超級循環，合約價於第3季末開始回升。一波記憶體上升周期通常會持續三至四個季度，市場共識為預估2026年獲利可能會有非常顯著成長，意味現在還不是獲利了結時候。
大摩表示，2026年第1季初步議價談判對供應商有利，主因企業級客戶需求推動合約價上漲逾一倍，同時DDR4 16Gb短缺最嚴重，通路庫存恐已接近零，現貨價目前高達100美元。
除DDR4外，大摩預期NOR Flash也將出現減產。部分供應商可能會將產能轉移至其他產品，預計2026年NOR供給缺口將從低至中個位數百分比擴大至高個位數百分比，明年第1季價格可能上漲逾兩成。
市場對記憶體2026年漲價幅度，以及對下游客戶造成的干擾感到擔憂。大摩認為，台廠中「首選」仍是華邦電，其NOR Flash和DRAM 2026年價格及位元出貨量都有更多上漲空間。
大摩指出，華邦電主因受惠多項記憶體漲價、16奈米製程移轉順利，毛利率具顯著擴張空間；力積電隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言