大摩按讚華邦電 列記憶體首選

摩根士丹利（大摩）證券釋出最新「大中華半導體產業」報告，指出DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體報價在2026年將更強勁，現在還不是獲利了結時候。重申對傳統記憶體產業樂觀展望，首選標的為華邦電（2344），同樣看好旺宏、愛普*、力積電等。

大摩指出，第2季末便觀察到舊世代記憶體供給短缺將驅動一波超級循環，合約價於第3季末開始回升。一波記憶體上升周期通常會持續三至四個季度，市場共識為預估2026年獲利可能會有非常顯著成長，意味現在還不是獲利了結時候。

大摩表示，2026年第1季初步議價談判對供應商有利，主因企業級客戶需求推動合約價上漲逾一倍，同時DDR4 16Gb短缺最嚴重，通路庫存恐已接近零，現貨價目前高達100美元。

除DDR4外，大摩預期NOR Flash也將出現減產。部分供應商可能會將產能轉移至其他產品，預計2026年NOR供給缺口將從低至中個位數百分比擴大至高個位數百分比，明年第1季價格可能上漲逾兩成。

市場對記憶體2026年漲價幅度，以及對下游客戶造成的干擾感到擔憂。大摩認為，台廠中「首選」仍是華邦電，其NOR Flash和DRAM 2026年價格及位元出貨量都有更多上漲空間。

大摩指出，華邦電主因受惠多項記憶體漲價、16奈米製程移轉順利，毛利率具顯著擴張空間；力積電隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率。