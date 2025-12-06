記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電（2344）業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是41個月以來高點。公司指出，AI熱潮造成產能排擠效應，DRAM供需出現結構性改變，DDR4市場短缺短期難以緩解，法人看好後市營運仍然可期。

華邦電累計前11個月營收796.35億元，年增5.8%。

華邦電營收

研調機構集邦報告顯示，DRAM供應商平均庫存已從2024年底的13至17周，到今年10月急速下降僅剩二至四周，庫存幾乎見底。部分國際買家也向台灣記憶體廠尋求供應，華邦電是最早宣布擴大資本支出的企業之一，華邦電董事會通過提升資本支出至11億美元以擴產，主因是全球客戶湧入下單，甚至提出長期合作需求。

華邦電總經理陳沛銘先前表示，「近期很多客戶都來求助，希望我們能協助供應」。有客戶甚至提出長達六年的長約需求。他在法說會表示，記憶體因技術迭代帶來結構性供需失衡，華邦電對第4季及未來長期成長前景樂觀，預期營收、出貨量和平均銷售價格（ASP）都將迎來更大幅度的成長，回歸正常成長軌道。

法人指出，受惠AI潮對記憶體需求，華邦電除DRAM現貨價保持強勁漲勢外，SLC NAND與NOR Flash亦呈現溫和漲勢，記憶體產品線上升趨勢明顯，華邦電今、明兩年的營收、獲利預估值都表現優異。

華邦電同步積極推出新品，近期推出的8Gb DDR4 DRAM以自有的16奈米製程技術，提供更高速、更低功耗及更具成本效益的解決方案，適用於電視、伺服器、網通設備等多元市場。