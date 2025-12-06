聽新聞
鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元。路透
鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元。路透

鴻海（2317）今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智慧（AI）伺服器與主權AI快速增長，加上ICT產品穩健成長，2026年業績將續戰新高。

鴻海昨（5）日公布11月營收8,443億元，月減5.7%，年增25.5%，創同期新高，歷史次高。今年前11個月營收為7.23兆元，首度破7兆元，年增16.6%，創同期新高。

鴻海近六個月營收
鴻海近六個月營收

展望第4季，鴻海表示，AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入旺季，對於第4季的能見度優於前月，整體表現約與目前市場預期相當，仍須密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海11月營收8,443億元，月減5.7%。其中，「元件及其他產品類別」顯著成長，受主要業務零組件拉貨增加。「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」呈約略持平，AI機櫃出貨成長，但因交易模式多元以及其他產品類別表現影響，本類別月對月表現約略持平。「消費智能產品類別」略為衰退，因上個月節日拉貨動能較高而墊高基期，本類別月對月呈現略為衰退。

鴻海11月營收年增25.5%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI機櫃拉貨動能維持強勁。至於「消費智能產品類別」表現持平，拉貨動能雖優於去年，但受到匯率影響。至於「電腦終端產品類別」則略為衰退。

鴻海今年前11個月營收為7.23兆元，年增16.6%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI雲端產品拉貨動能強勁。「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，明年不管輝達（NVIDIA）GPU伺服器或是ASIC伺服器，鴻海都可以依照各戶需求提供，目前在各平台的市占率都超過四成。市場看好2026年的ASIC伺服器維持高速甚至翻倍成長，鴻海也受惠，出貨比例上也趨近市場預估GPU與ASIC占比約8:2。

劉揚偉指出，鴻海目前每周產能超過1,000個AI伺服器機櫃，目標是2026年底每周組裝產能逾2,000個。為了深化美國市場，未來包括伺服器組裝，包括纜線、網路設備、散熱與電源系統等關鍵零組件都將在美國生產。擴大布局各個平台、深化美國市場，掌握逐步興起的主權AI，是鴻海2026年AI版圖布局的主旋律。

鴻海 AI

