十銓11月營收月增46%
記憶體模組廠十銓科技（4967）昨（5）日公告11月營收16.17億元，月增46.7%、年增78.6%。記憶體產業結構性缺貨導致漲價帶動業績，十銓多年來與上游原廠保持緊密合作關係，目前各原廠都確保後續貨源及備妥安全庫存，對各大客戶訂單也按時逐步完成交貨。
十銓累計前11月營收達168億元，年減10.5%。公司將依據市場價格變化與策略，透過靈活調整定價，提升周轉效率，在營運管理上落實匯率與上下游供應鏈控管，並確保產品供應及品質，為長期升級需求奠定基礎。
十銓說，在AI伺服器與資料中心擴建帶動下，記憶體市場維持供需偏緊、價格走勢上揚，不僅加強與上游原廠的協作，也深化與重點客戶合作，推動業務成長。
