十銓11月營收月增46%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）昨（5）日公告11月營收16.17億元，月增46.7%、年增78.6%。記憶體產業結構性缺貨導致漲價帶動業績，十銓多年來與上游原廠保持緊密合作關係，目前各原廠都確保後續貨源及備妥安全庫存，對各大客戶訂單也按時逐步完成交貨。

十銓累計前11月營收達168億元，年減10.5%。公司將依據市場價格變化與策略，透過靈活調整定價，提升周轉效率，在營運管理上落實匯率與上下游供應鏈控管，並確保產品供應及品質，為長期升級需求奠定基礎。

十銓說，在AI伺服器與資料中心擴建帶動下，記憶體市場維持供需偏緊、價格走勢上揚，不僅加強與上游原廠的協作，也深化與重點客戶合作，推動業務成長。

相關新聞

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是4...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

大摩按讚華邦電 列記憶體首選

摩根士丹利（大摩）證券釋出最新「大中華半導體產業」報告，指出DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體報價在...

智邦躋身2,000億俱樂部 前11月營收2,222億 網通廠首家

網通大廠智邦科技（2345）昨（5）日公布11月合併營收225.54億元，月減3.5%，年增79.7%，為歷史同期新高，...

建漢2026年本業力拚轉盈

網通廠建漢（3062）昨（5）日舉行法說會，2026年將全力搶進WiFi 7、光纖及交換器新產品，企業客戶持續成長。法人...

