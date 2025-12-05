聽新聞
0:00 / 0:00

貿聯11月營收月減0.6% 仍維持高檔

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（5）日公布11月營收65.38億元，創同期新高，月減0.6%，年增33.1%，今年前11個月營收645.61億元，創同期新高，年增30.5%。

貿聯表示11月整體出貨量微幅減少，仍維持高檔。11月各產品線的出貨況狀，主要事業體的需求大致與近幾個月一致，對主要客戶的出貨整體維持穩定，基礎需求動能並未出現任何重大變化。

貿聯近期宣布簽署最終協議，將以4,600萬美元（約新台幣14億元）收購中國大陸光通訊產品供應商新富生光電，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群，持續擴大貿聯在光學互聯的版圖。

此次收購是貿聯在高速光學互連領域的重要布局，進入新世代共同封裝光學（CPO）、AI資料中心及高效能運算等應用的發展。

延伸閱讀

AI帶動CPO需求增長的績優股─波若威

貿聯併陸企 衝刺光通訊

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

上詮10月每股虧0.13元

相關新聞

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是4...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

大摩按讚華邦電 列記憶體首選

摩根士丹利（大摩）證券釋出最新「大中華半導體產業」報告，指出DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體報價在...

智邦躋身2,000億俱樂部 前11月營收2,222億 網通廠首家

網通大廠智邦科技（2345）昨（5）日公布11月合併營收225.54億元，月減3.5%，年增79.7%，為歷史同期新高，...

建漢2026年本業力拚轉盈

網通廠建漢（3062）昨（5）日舉行法說會，2026年將全力搶進WiFi 7、光纖及交換器新產品，企業客戶持續成長。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。