貿聯11月營收月減0.6% 仍維持高檔

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（5）日公布11月營收65.38億元，創同期新高，月減0.6%，年增33.1%，今年前11個月營收645.61億元，創同期新高，年增30.5%。

貿聯表示11月整體出貨量微幅減少，仍維持高檔。11月各產品線的出貨況狀，主要事業體的需求大致與近幾個月一致，對主要客戶的出貨整體維持穩定，基礎需求動能並未出現任何重大變化。

貿聯近期宣布簽署最終協議，將以4,600萬美元（約新台幣14億元）收購中國大陸光通訊產品供應商新富生光電，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群，持續擴大貿聯在光學互聯的版圖。

此次收購是貿聯在高速光學互連領域的重要布局，進入新世代共同封裝光學（CPO）、AI資料中心及高效能運算等應用的發展。