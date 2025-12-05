聽新聞
0:00 / 0:00

玉晶光11月營收月增0.53% 全年看增

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

玉晶光（3406）昨（5）日公布11月營收22.68億元，月增0.53%，年增11%。玉晶光表示，12月需求仍較去年同期旺盛，實際營收仍視客戶最後拉貨狀況而定，今年全年營收應該有機會較去年成長。

玉晶光今年前11月合併營收223.56億元，年增2.8%。玉晶光是高含金量的蘋概股，為iPhone鏡頭主力供應商之一。玉晶光董事長陳天慶看好本季營運有望較去年同期成長。在新產品發展進程上，陳天慶表示，可變光圈鏡頭發展順利，將爭取明年通過客戶認證。

玉晶光與大立光均為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，外界臆測，可變光圈鏡頭將是明年iPhone 18旗艦機種新規格，如果成真，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。

延伸閱讀

大立光營收／11月53億元、月減16% 預期12月拉貨動能與11月持平

至上11月合併營收創新高

八貫11月合併營收年增4% 東陽減8%

桃園衛生局「桃食安心舞動健康嘉年華」周末登場 美食券、iPhone 17等你帶回家

相關新聞

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是4...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

大摩按讚華邦電 列記憶體首選

摩根士丹利（大摩）證券釋出最新「大中華半導體產業」報告，指出DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體報價在...

智邦躋身2,000億俱樂部 前11月營收2,222億 網通廠首家

網通大廠智邦科技（2345）昨（5）日公布11月合併營收225.54億元，月減3.5%，年增79.7%，為歷史同期新高，...

建漢2026年本業力拚轉盈

網通廠建漢（3062）昨（5）日舉行法說會，2026年將全力搶進WiFi 7、光纖及交換器新產品，企業客戶持續成長。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。