聽新聞
0:00 / 0:00
AES 11月合併營收月增2.6% 寫下新紀錄
電池模組股王AES-KY（6781）公告11月合併營收14.80億元，月成長2.6％，創單月歷史新高，年增40.8%。法人指出，AES-KY在AI伺服器電池備援模組（BBU）訂單能見度續強，今年、明年業績有望逐步創高，高壓直流（HVDC）商機也帶動營運動能。
AES-KY累計今年前十一月合併營收為144.62億元，改寫歷史同期新高，年增63.4％。
法人指出，AES-KY受惠於AI伺服器、資料中心商機爆發性成長，BBU出貨表現持續衝高，當前正值GB300架構的AI伺服器備貨旺季，預期AES-KY第4季單季營運有望改寫歷史新高，推動全年營收年成長六成以上，獲利表現挑戰接近四個股本。
AES-KY昨日股價表現相對平穩，收盤下跌0.71％至1,395元，不過仍在波段高點。三大法人一共賣超240張，連續四個交易日賣超，投信昨日買超90張，已連續26個交易日買超，看好AES-KY在BBU市場穩健地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言