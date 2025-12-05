聽新聞
AES 11月合併營收月增2.6% 寫下新紀錄

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）公告11月合併營收14.80億元，月成長2.6％，創單月歷史新高，年增40.8%。法人指出，AES-KY在AI伺服器電池備援模組（BBU）訂單能見度續強，今年、明年業績有望逐步創高，高壓直流（HVDC）商機也帶動營運動能。

AES-KY累計今年前十一月合併營收為144.62億元，改寫歷史同期新高，年增63.4％。

法人指出，AES-KY受惠於AI伺服器、資料中心商機爆發性成長，BBU出貨表現持續衝高，當前正值GB300架構的AI伺服器備貨旺季，預期AES-KY第4季單季營運有望改寫歷史新高，推動全年營收年成長六成以上，獲利表現挑戰接近四個股本。

AES-KY昨日股價表現相對平穩，收盤下跌0.71％至1,395元，不過仍在波段高點。三大法人一共賣超240張，連續四個交易日賣超，投信昨日買超90張，已連續26個交易日買超，看好AES-KY在BBU市場穩健地位。

