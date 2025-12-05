聽新聞
惠特11月 EPS -0.1元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED設備廠惠特（6706）近期股價達公布注意交易資訊標準，昨（5）日依規定公告自結財報，11月營收4,100萬元，年減66.1%，單月自結稅前淨損約700萬元，歸屬於母公司業主淨損約800萬元，年減61.9%，每股淨損0.1元。

惠特第3季歸屬於母公司業主淨損約2,200萬元，稅前淨損約600萬元，第3季每股淨損為0.28元；累計最近四季（去年第4季至今年第3季）每股淨損3.97元。惠特已將營運重心轉向CPO等先進光通訊市場。

