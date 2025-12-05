川湖好旺 11月營收連四月寫新猷

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（5）日公布11月營收16.59億元，連四個月創單月新高，月增5.8%，年增63.7%，今年前11個月營收157.78億元，創同期新高，年增75.1%。

川湖之前表示，明年還是逐季增長，第1季遇到農曆年與228假期，工作天數減少，但會努力保持不錯表現。在AI浪潮上，應該可以延續過去兩年的成長趨勢，客戶包括輝達GB300、下一代VR200，以及各家CSP的ASIC伺服器，很多AI架構產品與川湖合作，看好2025到2027年都將穩定成長。

川湖第3季稅後純益39.97億元，創單季新高，季增550%，年增246%，每股純益（EPS）33.55元；今年前三季稅後純益63.22億元，創同期新高，年增58.1%，前三季EPS為66.35元。

為迎接AI伺服器強烈需求，川湖新建二廠在11月下旬動土，預定2027年中量產，美國德州廠也將在2026年中量產，未來兩年產能無虞，迎接2026年到2027年AI伺服器滑軌強烈需求，新產能加入，業績可望續戰新高。

川湖預計將投入約10億元興建二廠，包括員工宿舍與廠房面積約1.48萬平方米，連同一廠共約1萬餘坪，除了增加員工住宿安全外，將整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

計畫完成後將增加掌控材料來源的彈性及自主分條生產與擴充組裝產能，與川湖一廠及其子公司川益一與二期廠房約11.1萬平方米，以及即將完工的美國德州工廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品。