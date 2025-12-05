聽新聞
偉詮電、茂達 業績強強滾

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）、茂達與原相，昨（5）日公布11月業績，偉詮電創單月新高；茂達為同期新高，累計前11月業績已超過去年全年表現，今年營收確定創新高；原相11月業績為近六個月高點。

偉詮電11月合併營收為3.34億元，月增22.9％，年增20.8％，今年前11月合併營收為32.67億元，年增15.7％，前三季每股純益為1.45元。累計前11月業績已為歷史次高，將以12月的營收確定是否創新高。

偉詮電兩大主力產品線包括筆電與遊戲機應用USB PD晶片，以及散熱風扇馬達驅動IC產品線，近年積極拓展伺服器應用版圖。

茂達11月表現為同期新高，合併營收為6.4億元，月減1.8％，年增28.6％，累計前11月合併營收68.5億元，年增22.7％，已超過去年全年營收。

茂達有風扇馬達驅動IC與電源管理IC兩大產品線，預期若新台幣匯率沒有太大波動，明年營收會以成長雙位數百分比為目標。茂達今年前三季每股純益為9.27元，法人估計，該公司今年應可賺進超過一個股本，明年還可望延續佳績。

原相11月合併營收為7.68億元，月增5.6％，年增0.1％，為近六個月高點，累計前11月合併營收為83.36億元，年增10％。

