智邦躋身2,000億俱樂部 前11月營收2,222億 網通廠首家

網通大廠智邦科技（2345）昨（5）日公布11月合併營收225.54億元，月減3.5%，年增79.7%，為歷史同期新高，今年前11月營收達2,222.2億元，年增134.2%，為網通廠首家累計營收突破2,000億元大關。

智邦昨日上漲25元，收990元，外資法人及自營商買超631張，投信法人賣超553張。

智邦受惠AI需求快速成長，AI加速卡及800G交換器持續出貨超大規模雲端資料中心客戶（Hyperscaler），推升營收連續六個月維持200億元以上。

外資預估，智邦第3季營收729.48億元，創下歷史單季新高，第4季營收將較上季衰退約8%，約為672億元。智邦10月、11月累計營收達459.19億元，法人預估，12月營收有機會維持11月水準，全季營收可望高於市場預期。

AI需求強勁帶動智邦相關產品出貨，今年前三季智邦AI加速卡產品為主的網路應用產品線年增361%，占營收從去年同期34%，提升到今年前三季的63%，交換器成長46%，占營收比重為34%。

智邦建構從1.6T交換器、AI加速卡、光學技術（CPO、OWS）、冷卻系統，整合機櫃關鍵技術及整體AI機櫃，並擴大全球布局，審慎樂觀看待2026年營運表現。

展望未來，智邦除持續擴展AI加速卡市場，已提前開始布局1.6T交換器，預期800G跨向1.6T的周期將明顯縮短，預估2026年出貨，看準機櫃級別整合趨勢，預估2026年中可望進入量產，成為推升營運成長另一個新動能。

日前外資報告指出，智邦最大客戶持續擴大AIDC投資，推升800G交換器產品出貨，第4季智邦800G交換器將新增一個超大規模資料中心客戶，800G今年貢獻營收約為高個位數，明年將上升至中雙位數。

外資認為，隨著智邦AI加速模組表現優於預期，2027年底運算能量翻倍，貢獻2026、2027年營收均將持續成長，維持智邦「加碼（Overweight）」評等，目標價從1,250元升至1,430元。