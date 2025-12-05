建漢2026年本業力拚轉盈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠建漢（3062）昨（5）日舉行法說會，2026年將全力搶進WiFi 7、光纖及交換器新產品，企業客戶持續成長。法人表示，新產品順利出貨，建漢2026年營收可望有二位數成長，本業有機會轉虧為盈。

近年建漢調整新組織及產品結構，消費性產品（路由器、無線網路及網路攝影機）比重從去年40%降至33%，企業端交換器及無線路由器占比從去年22%提升到目前32%，電信光纖、STB、AI產品占比約31%。

建漢主要產品包含WiFi 6、WiFi7 無線基地台、網管型交換機、雲端與地端網路控制器，已打入美國、加拿大、歐洲、亞洲等客戶。越南新廠已經投產，百分百移往越南生產，產能為既有產能的四倍。

展望2026年，建漢表示，無線網路、電信PON產品及交換器產品是成長重點，客戶新開案以WiFi 7為主，且往中高階產品移動，預期WiFi 7出貨占比提升到六成，並攜手客戶研究智慧家庭相關產品，開拓美國市場。

