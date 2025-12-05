創意11月營收連三月創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）與智原昨（5）日公布11月業績，其中創意連三個月改寫單月新高紀錄，智原則是月增逾二成。

創意11月合併營收為39.36億元，月增5.9％，年增幅度高達114.2％，連三個月創新高，累計前11月合併營收為293.93億元，年增31.5％。

該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為26.09億元，年增0.2％，每股純益為19.48元。

法人估計，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步攀峰，不過在委託設計（NRE）方面，業績可能下滑，單季獲利表現則有可能持續提升。

創意搭上資料中心ASIC熱潮，外界認為，該公司在先前拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單後，應當也持續拿下第二代Maia 200與Cobalt 200晶片訂單，並還有其他美系客戶相關訂單入袋。

創意今年前三季量產業績中，3奈米製程案件貢獻不少，惟以加密貨幣應用為主要動能。法人指出，第4季開始就會有較多雲端服務供應商（CSP）客戶相關3奈米製程ASIC訂單量產貢獻，而今年底到明年這段期間，至少會有一至兩件3奈米製程晶片案挹注量產收入。

法人表示，創意今年營收與量產業務，應會呈雙位數百分比增長，但委託設計（NRE）業務可能是高個位數到低十位數百分比下滑。

在智原方面，11月合併營收為10.16億元，月增21.9％，年增10.4％，累計前11月合併營收為170.34億元，年增70.9％，該公司前三季每股純益為2.01元。

智原先前提到，雖然第4季營收預期將迎來短期回檔，但今年營收仍可望締造歷史新高。該公司的多源代工策略提供供應鏈韌性，以降低單一供應商風險及地緣政治影響。同時，透過調配不同代工夥伴的製程優勢與產能配置，可提升先進封裝與異質整合的靈活性，能滿足政策合規與在地化生產要求。

