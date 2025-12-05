健策強什麼？AI最「酷」主題竟遭低估！瑞銀點名四大台廠全喊買進

台股散熱族群5日集體勁揚，健策（3653）更攻上漲停板作收。在AI快速發展之際，瑞銀證券最新報告指出，AI「最酷」主題—「AI加速器直接液冷（DLC）」遭市場低估其滲透速度與規模，並預估至2030年規模上看310億美元。台廠中，首選健策，並按讚奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台達電（2308）等最大受惠股。

整體趨勢上，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，市場尚未充分評估未來AI伺服器機架液冷導入的速度與規模，尤其是直接液冷（Direct Liquid Cooling, DLC）這項技術，能精準地對發熱元件進行液體冷卻，有望成為下一波關鍵趨勢。

事實上，隨著生成式AI規模持續擴張，矽晶片功率密度已突破1,000W TDP（熱設計功耗），也加速帶動液冷散熱技術的採用。目前估算直接液冷整體潛在市場（TAM），2025至2030年間年均複合成長率（CAGR）可達51%，市場規模上看310億美元。

其中，直接晶片液冷已成為AI機架在輝達（NVIDIA）Grace Blackwell、Vera Rubin世代以及後續平台的核心基礎設施，重要性持續攀升。此外，冷板（Cold Plate）在3,500W以下應用中仍將穩居主流地位。

艾藍迪觀察到，目前升級版微通道冷板（MCCP）已陸續導入基礎款NVIDIA VR200，並擴及非NVIDIA GPU與AI ASIC平台；然而，針對市場對冷板價格走弱的疑慮，艾藍迪認為憂慮過度，主因隨著AI ASIC加速轉向冷板液冷，預估冷板潛在市場將在2027年達44億美元、2030年進一步擴大至89億美元，成長動能依舊強勁。

至於浸沒式冷卻是否有機會崛起、取代直接液冷（DLC）成為主流？艾藍迪直言，機率不高。事實上，直接液冷在總持有成本（TCO）、既有機房改造可行性、操作便利性與成本效率等面向均具明顯優勢；反觀，浸沒式冷卻仍面臨多重採用阻礙，包括需大幅調整機架架構、硬體相容性不足及冷卻液成本偏高等因素，使實務導入相對受限。

台廠中，隨著直接液冷技術加速滲透，瑞銀已將微通道蓋（MCL）領導者健策、水冷板龍頭奇鋐，以及在直接液冷市場版圖持續擴大的雙鴻納入研究範圍，分別給予目標價5,000、2,000、1,380元，評等皆為「買進」。此外，同時看好台達電受惠L2A冷卻系統的強勢地位，將成為下一波AI液冷成長潮的受惠者。